Приштина, , 20:43 — REGNUM В Косово 14 июля в результате исследования 2376 образцов выявлен 871 носитель коронавируса. Признан излечившимся 341 человек, не зарегистрировано летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина. Косово

Всего в Косово с начала пандемии выявлен 233 661 случай заражения, 227 252 пациента излечились, 3146 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за неполные две недели возросло с 730 до 3263. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже 1 831 959 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.

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