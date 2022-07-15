Кабул, , 14:40 — REGNUM Лидер Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд непоследователен в своих высказываниях. Об этом 14 июля ИА REGNUM заявила публицист Евгения Гринберг.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«С одной стороны, Масуд апеллирует к политическому и правовому решению афганской проблемы, с другой стороны, он заявлял о том, что каждая страна, которая хочет признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тоже будет нести ответственность за то, что происходит в Афганистане», — заявила публицист.

По словам собеседника агентства, остаётся непонятным, каким Масуд видит политическое урегулирование.

«Каким образом он видит возможным политическое урегулирование без возможного диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? И каким образом вести диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), без хоть какой-то формы их признания? Хотя бы в качестве силы, реально контролирующей обстановку в стране», — задаётся вопросом Гринберг.

Напомним, что как сообщало ИА REGNUM, Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг информацию о возможной встрече с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).