Лондон, , 20:07 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по трансферу 21-летнего английского центрального полузащитника «Мидлсбро» Джеда Спенса. Об этом 14 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

При этом отмечается, что стороны еще далеки до полного согласования трансфера.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Спенса в 8 миллионов евро, а соглашение футболиста с «Мидлсбро» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Чемпионшипа 2021/22 Джед Спенс принял участие в 42-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.