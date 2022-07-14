Архангельск, , 20:04 — REGNUM В Архангельской области подано более 2300 заявок на бесплатную газификацию земельных участков, сообщает региональное правительство.

Газификация Gazprom.ru

Напомним, социальная программа догазификации, предусматривающая бесплатное подведение сетей газоснабжения к границе земельного участка в газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые или внутригородские трубы, реализуется по поручению президента России.

«Подключить свой дом к газовой сети благодаря программе социальной газификации в настоящее время могут владельцы 2 800 частных строений, — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев. — Заявки уже подали 2 300 человек. К 530 домам газ уже подвели».

Напомним, что в регионе действует также региональная программа, которая позволяет льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, многодетным семьям, компенсировать до 50 процентов затрат (до 75 тысяч рублей) на оплату работ и приобретение оборудования, которое устанавливается в доме. На эти цели также можно направить часть средств материнского капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин удивился недостаточности газификации в России.