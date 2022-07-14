Москва, , 20:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах госпитализации детей-инвалидов.

Семья с ребёнком-инвалидом Александр Погожев © ИА REGNUM

Документ опубликован 14 июля на официальном сайте правовой информации.

По новому закону, дети-инвалиды должны находиться на стационарном лечении вместе со своими родителями, независимо от возраста. Ранее пребывание в стационаре с родителями было предусмотрено только для детей в возрасте до четырех лет.

Статус «ребенок-инвалид» будет достаточным основанием для госпитализации такого ребенка совместно с одним из близких родственников в стационаре на безвозмездной основе, без каких-либо дополнительных медицинских показаний.

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