Москва, 14 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах госпитализации детей-инвалидов.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья с ребёнком-инвалидом

Документ опубликован 14 июля на официальном сайте правовой информации.

По новому закону, дети-инвалиды должны находиться на стационарном лечении вместе со своими родителями, независимо от возраста. Ранее пребывание в стационаре с родителями было предусмотрено только для детей в возрасте до четырех лет.

Статус «ребенок-инвалид» будет достаточным основанием для госпитализации такого ребенка совместно с одним из близких родственников в стационаре на безвозмездной основе, без каких-либо дополнительных медицинских показаний.