Кабул, , 13:10 — REGNUM Лидер Национального фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд просто не знает, что ему делать. Об этом 14 июля ИА REGNUM заявил доктор исторических наук, профессор, специалист по странам Средней Азии Алексей Малашенко.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ахмад Масуд просто не знает, что делать. С одной стороны, он хочет сохранить лицо перед своими союзниками и покровителями, с другой стороны, у него непростое положение, и у него нет решения», — заявил эксперт.

По словам политолога, Масуд понимает, что ему придётся как-то договариваться с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Национальный фронт сопротивления Афганистана контролирует территорию, не превышающую по площади одного района Московской области», — отметил Малашенко.

При этом Масуду необходимо поддерживать определённый уровень внимания к своей деятельности, «оставаться на плаву». Однако тех ресурсов и возможностей, которые были ранее у его отца, у него уже нет, уверен эксперт.

«Он не хочет сдаваться, а проводить серьёзные военные операции ему крайне трудно», — заключил политолог.

Напомним, что ранее Фронт национального сопротивления Афганистана опроверг информацию о возможной встрече с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).