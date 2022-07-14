Нукус, Узбекистан, , 23:37 — REGNUM Шавкат Мирзиёев показал себя как умелый правитель, принимающий адекватные решения. Об этом 14 июля ИА REGNUM заявил доктор исторических наук, профессор, специалист по странам Средней Азии Алексей Малашенко.

Шавкат Мирзияев En.kremlin.ru

«Президент Шавкат Мирзиёв проявил, абсолютно правильное поведение человека, уверенного в своих силах. Он сначала применил силу для подавления беспорядков, а потом показал разумность и вменяемость, пойдя на диалог с представителями региона», — заявил эксперт.

Все это показывает, что реальная причина протестов — непростая экономическая и экологическая ситуация в регионе, а не «сепаратистские настроения», уверен Малашенко.

Сейчас стабилизация ситуации в Нукусе и нормализация жизни способствует смягчению режима чрезвычайного положения в автономной республике, введённого 2 июля президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Комендантский час, который ранее действовал с 21.00 часа до 07.00 часов, теперь будет действовать с 23.00 до 05.00 часов, сообщил политолог.

Напомним, что чрезвычайное положение в Каралкапакии было введено после вспыхнувших протестов, вызванных поправками в конституцию Узбекистана, которые лишали Каракалпакстан автономии и права на отделение.