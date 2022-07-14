Москва, 14 июля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров с 1 июля на 10%. Документ опубликован 14 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Законом также предусматривается возможность прохождения службы военными, признанными негодными и награждёнными государственными наградами за участие в боевых действиях. Они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Кроме этого, законом расширяется перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву.