Севастополь, 14 июля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Севастополе в последний путь проводили добровольца, погибшего во время специальной военной операции. Об этом 14 июля сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Телеграм-канал Михаила Развожаева Виталий Дрёмин

«Сегодня в Севастополе в последний путь проводили Виталия Петровича Дрёмина. Виталий Петрович Дрёмин родился в Уфе, давно переехал в Севастополь и жил здесь. Был казаком Севастопольского казачьего округа», — написал Развожаев.

Виталий Дрёмин отправился добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине в апреле.

«Виталий Петрович погиб в борьбе с неонацистами. Будем помнить о нашем воине!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля.