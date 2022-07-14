Химки, Московская область, , 19:47 — REGNUM 27-летний фланговый защитник Эльмир Набиуллин был отстранен от тренировок с подмосковными «Химками». Также футболист не был включен в заявку команды на новый сезон. Об этом 14 июля сообщили на официальном сайте клуба.

Элмир Набиуллин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в подписании Набиуллина заинтересован казанский «Рубин», который в следующем сезоне будет выступать в Первой Лиге.

За «Химки» Набиуллин выступает с 6 июля 2021 года после перехода из «Сочи» на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста с «Химками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне фланговый защитник принял участие в двадцати утрах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.