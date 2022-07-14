Москва, , 19:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об охране пунктов управления государством и Вооруженными силами России, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Владимр Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно положениям закона, главное управление специальных программ президентаРоссийской Федерации (ГУСП) наделяется правом пресекать любые нахождения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве для охраны. Такие БПЛА могут быть просто уничтожены, или же управление ими может быть перехвачено.

Закон предусматривает, что граждане России, поступающие на службу в ГУСП, должны дать свое согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.