Путин усилил охрану пунктов управления государством
Москва, 14 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об охране пунктов управления государством и Вооруженными силами России, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.
Согласно положениям закона, главное управление специальных программ президента Российской Федерации (ГУСП) наделяется правом пресекать любые нахождения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве для охраны. Такие БПЛА могут быть просто уничтожены, или же управление ими может быть перехвачено.
Закон предусматривает, что граждане России, поступающие на службу в ГУСП, должны дать свое согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.