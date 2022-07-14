Москва, 14 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об охране пунктов управления государством и Вооруженными силами России, а также других специальных объектов мобилизационного назначения и их инфраструктуры. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

Согласно положениям закона, главное управление специальных программ президента Российской Федерации (ГУСП) наделяется правом пресекать любые нахождения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве для охраны. Такие БПЛА могут быть просто уничтожены, или же управление ими может быть перехвачено.

Закон предусматривает, что граждане России, поступающие на службу в ГУСП, должны дать свое согласие на прохождение психофизиологических проверок. Порядок и сроки проведения таких проверок устанавливаются руководителем ГУСП.