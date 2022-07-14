Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вор, проникший в одну из квартир, украл орден Кадырова и золотые слитки. Также была похищена крупная сумма денег.

Вор

Инцидент случился на улице Юфимцева, пишет портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предварительно, ограбление произошло по наводке. Полиция проверяет круг общения хозяина квартиры.

Возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника и занимаются его поиском.