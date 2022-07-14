Москва, 14 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв объяснил, почему инициатива Украины учредить специальный трибунал для России лишена международно-правовой основы.

Council.gov.ru Константин Косачёв

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«Украинская инициатива a priori лишена международно-правовой основы. Без согласия государства на подчинение юрисдикции, равно как организация какого-либо трибунала вне главы VII Устава ООН (через консенсусное голосование в Совете Безопасности) юридически невозможно», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Этим международное право с методом согласования воль государств принципиально отличается от права национального, где есть отношения власти и подчинения, пояснил сенатор.

«А ещё в истории было два военных трибунала — в Нюрнберге и Токио, которые создавались по праву страны-победительницы для преследования военных преступников. И вот об этих прецедентах сейчас как никогда важно помнить киевскому режиму», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина просила офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), Европейскую комиссию и правительство Нидерландов учредить «специальный международный трибунал для России».