Мурманск, 14 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Мурманской области будет создан технопарк. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 14 июля, губернатор области Андрей Чибис и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сообщает правительство региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

Сообщается, что технопарк станет одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры Кольского Заполярья.

«Технопарк в Мурманске появится для воодушевлённых молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи в реальные проекты», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Югра и Ямал — лучшие по цифровой трансформации и поддержке IT-отрасли.