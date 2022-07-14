В Мурманской области создадут технопарк для развития сферы IT
Мурманск, 14 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Мурманской области будет создан технопарк. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 14 июля, губернатор области Андрей Чибис и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сообщает правительство региона.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Информационные технологии
Сообщается, что технопарк станет одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры Кольского Заполярья.
«Технопарк в Мурманске появится для воодушевлённых молодых людей, которые готовы воплощать свои идеи в реальные проекты», — заявил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Югра и Ямал — лучшие по цифровой трансформации и поддержке IT-отрасли.