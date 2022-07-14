В Свердловской области ветер усилится до 25 м/с
Екатеринбург, 14 июля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Свердловской области 15 июля возможно усиление ветра до 25 м/с. Об этом 14 июля сообщают синоптики.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ураган
Также вероятны сильные ливни и град. В связи с этим главное управление МЧС России по региону выступило с предупреждением к населению.
В периоды непогоды граждан призывают ограничить пребывание вне капитальных строений. А владельцам частных домов рекомендовано подготовить ливневую канализацию и иные дренажные системы к отводу дождевого стока.