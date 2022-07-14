Брентфорд, Великобритания, 14 июля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. 27-летний голкипер сборной Албании Томас Стракоша на правах свободного агента подписал четырехлетний контракт с «Брентфордом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26. Об этом 14 июля сообщили на официальном сайте клуба АПЛ.

kulacgmx.at Томас Стракоша

Последние десять лет Томас Стракоша выступал за римский клуб «Лацио» после перехода из греческого «Паниониоса» 9 августа 2012 года за 75 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего албанца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Томас Стракоша принял участие в 23-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых пропустил 29 мячей. Семь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.