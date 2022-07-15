Москва, 15 июля 2022, 00:00 — REGNUM Сегодня, 15 июля, Госдума обсудит кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли, сообщает ИА REGNUM.
Кандидатуру внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин.
Накануне депутаты всех фракций проводят встречи с Мантуровым, министр отвечает на вопросы парламентариев, прежде всего, они касались успехов в импортозамещении.
Профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал Госдуме поддержать предложенную Мишустиным кандидатуру.
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