14 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили причины, по которым ВСУ не могут организовать контрнаступление.

Артур Савин, , 19:50 — REGNUM Заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о том, что для перехода вооружённых сил Украины в контрнаступление требуются поставки бронемашин, потому что российская армия всё ещё превосходит украинскую по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Мышление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очередные отмазы для фейкового контрнаступления», — указывает Николай Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что все предыдущие попытки украинского командования организовать ситуационное контрнаступление на разных участках фронта каждый раз оборачивались катастрофой для вооружённых сил Украины.

«Какое там контрнаступление? Как обычно, придут с устрашающим видом и убегут в итоге, как позорные крысы», — убеждена Дарья Р.

«Киев продолжает влажно мечтать о контрнаступлении. Они же понимают, что их нагнут ровно так же, как и в прошлые разы?» — спрашивает Даниил В.

«Мозгов им не хватает, и всё. Только угрозами раскидываться умеют, а по факту просто бегут потом с передовой», — отмечает Яков Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что контрнаступление ВСУ откладывается навсегда, потому что Киев уже никогда не сумеет восполнить необходимое количество бронетехники.

«Они уже три месяца переходят в контрнаступление, да всё никак не сподобятся. Уже авиации нет, бронетехника вся закончилась. С чем пойдут в контрнаступление? Пушечное мясо в атаку пошлют, как всегда, и всё останется как есть», — отмечает Артур Л.

«А полное отсутствие флота, авиации, бронетехники их не пугает? Даже если что-то Запад и пришлёт, это всё равно ни на что не повлияет», — уверен Денис С.

Часть людей полагает, что Арестович пытается кормить украинцев пустой надеждой, что когда-нибудь, кто-нибудь да организует это контрнаступление.

«ВСУ уже пали духом: им не хватает сил, техники, людей, оружия, еды. По всем фронтам проигрывают!» — указывает Сидор Я.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти делают всё, чтобы затянуть конфликт.

«А Зеленский, я так понимаю, даже не планирует заканчивать это попрошайничество. Ему бы лучше подумать, как он все долги отдавать будет», — пишет Катя А.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеля делает всё, чтобы затянуть конфликт, потому что, чем он дольше длится, тем больше Запад посылает ему денег и оружия. Вот он и подливает постоянно масла в огонь», — считает Арман М.

«Украинским военным меньше надо продавать поставляемую им технику. Может быть, тогда они не будут жаловаться и раз за разом попрошайничать?» — советует Фома К.

Нашлись и те, кто уверены, что лучшим выходом для украинских войск будет сдача в плен.

«Украинским войскам не хватает мужества сдаться в плен и получить заслуженное наказание за их военные преступления против мирного населения», — поделился своим мнением Евгений Г.

Напомним, 13 июля советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в видеоролике на видеохостинге YouTube, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины. При этом Арестович признал, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая её поддерживает.