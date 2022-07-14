Минск, , 22:56 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская окончательно превратилась в «президента белорусской диаспоры». И дело не только в том, что почти все её симпатизанты сейчас находятся за границей — гораздо важнее то, что команда Тихановской, осознав, видимо, свою неспособность повлиять на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии, переключилась исключительно на проблемы белорусской эмиграции. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 июля высказал политолог Кирилл Аверьянов.

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«Концентрация команды Тихановской на проблемах белорусской диаспоры и отсутствие попыток «расшевелить» политическую ситуацию внутри Белоруссии не нравится другим участникам БЧБ-сообщества, которые претендуют в нём на лидерство. Прежде всего речь идёт о бывшем рестораторе Вадиме Прокопьеве , который предложил Тихановской «царствовать, но не править», а также прозрачно намекнул, что готов стать «премьер-министром» или каким-то другим влиятельным лицом при такой «королеве». Чем хочет заниматься «при дворе» Прокопьев, ясно из его многочисленных выступлений — он одержим идеей создать БЧБ-войско, которое пойдёт в Белоруссию «свергать диктатуру» с оружием в руках» Кирилл Аверьянов

Политолог скептически относится к возможности «военного переворота» в белорусской оппозиции. «Я немного знаком с Прокопьевым. Первая и главная его проблема — он позёр, который хочет казаться «крутым мужиком». При первой же опасности для своей драгоценной жизни этот коммерсант откажется от своих завиральных политических идей. Думаю, все обратили внимание, что пока белорусские боевики мрут как мухи в Донбассе, Прокопьев выступает с воинственными речами на очередном «конгрессе» в Берлине. В этом вся суть этого паяца. В белорусской оппозиции полно паяцев, но даже на их фоне его кривляния выделяются. Так что Прокопьев обречён быть маргиналом в БЧБ-тусовке», — заявил Аверьянов.

По мнению политолога, «новая оппозиция» стала похожа на «старую» не только русофобскими взглядами, но и постоянными внутренними склоками. Аверьянов связывает это с «сокращением западной кормушки для показавших свою несостоятельность клоунов от политики». По мере уменьшения кормушки междоусобная борьба в белорусской оппозиции будет усиливаться, прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский оппозиционер Вадим Прокопьев, выступая на Форуме демократических сил Белоруссии, который проходил в Берлине 11−12 июля, раскритиковал деятельность экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и еë команды. Он предложил ввести должность «премьер-министра», который бы решал вопросы, пока Тихановская встречается с лидерами иностранных государств.