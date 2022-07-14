Москва, 14 июля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому, переход на сторону противника в условиях военных действий приравнивается к государственной измене. Закон опубликован сегодня, 14 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимр Путин

Данный федеральный закон вводит в Уголовный кодекс России уголовную ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Максимальное наказание за данное преступление составит 20 лет лишения свободы.

Аналогичное наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности России.