На Урале ребёнок упал с третьего этажа
Краснотурьинск, Свердловская область, 14 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области девятилетний мальчик упал из окна с высоты третьего этажа. Об этом пишут СМИ.
Николай Чеканов ИА REGNUM
Окна жилых комнат
По данным изданий, инцидент произошёл 14 июля. Ребёнок находился в гостях у родственников. Сейчас он пребывает в больнице.
Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт произошедшего. Также он призвал взрослых лучше смотреть за детьми.