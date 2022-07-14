Краснотурьинск, Свердловская область, 14 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области девятилетний мальчик упал из окна с высоты третьего этажа. Об этом пишут СМИ.

Николай Чеканов ИА REGNUM Окна жилых комнат

По данным изданий, инцидент произошёл 14 июля. Ребёнок находился в гостях у родственников. Сейчас он пребывает в больнице.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых подтвердил факт произошедшего. Также он призвал взрослых лучше смотреть за детьми.