Москва, , 19:29 — REGNUM Возобновление программы льготного автокредитования способно оживить российский рынок. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 июля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

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Ранее Минпромторг объявил о возобновлении работы программы льготного автокредитования и лизинга со второй половины июля 2022 года.

«Безусловно, не стоит ожидать сегодня ажиотажного спроса на банковский продукт связанный с автолизингом и автокредитованием. Тем не менее, программа Минпромторга способна оживить рынок, придать ему некоторую динамику», — сказал депутат.

Депутат считает, что ситуация на автомобильном рынке будет улучшаться.

«Хорошо, что с поддержкой Минпромторга банковский продукт уже будет готов, когда на него повысится спрос», — заключил Нифантьев.

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