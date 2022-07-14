14 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Джейн Спай, , 19:45 — REGNUM Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт в числе последних выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и следующего премьер-министра Великобритании. По результатам первого тура голосования, которое прошло 13 июля, она остается в гонке за лидерство, заняв второе место и уступив только бывшему канцлеру казначейства Риши Сунаку.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пенни Мордонт — британский политик, член парламента от округа Северный Портсмут. Она родилась в семье лейбористов, но поддерживает Консервативную партию на протяжении всей своей политической карьеры. Мордонт является резервистом военно-морского флота Великобритании в звании младшего лейтенанта. В 2015 году в правительстве Дэвида Кэмерона она стала первой женщиной-младшим министром вооруженных сил, а в 2019 году — первой женщиной на посту министра обороны Великобритании, но занимала должность всего 85 дней. В кабинете министров Бориса Джонсона она не получила должности, однако в ходе перестановок в сентябре 2021 года была назначена младшим министром по торговое политике Великобритании. Для британцев она больше запомнилась по участию в телешоу Splash! , чем по своей политической карьере. В ходе массовых министерских отставок 5–7 июля Мордонт не покинула свой пост.

Ее предвыборное видео в рамках предвыборной кампании практически не раскрывает никаких планов и больше похоже на рекламу. В самом видео Мордонт произносит единственную фразу: «Наш лидерский корабль должен поменяться. Он должен стать чуть меньше о лидерстве и намного больше о самом «корабле».

На своей пресс-конференции политик сказала ненамного больше: «Британии не нужна новая роль в мире. Нам нужно оставаться самими собой. В последнее время, я думаю, наша партия потеряла ощущение себя. Нам нужен старый добрый яд, низкие налоги и персональная ответственность. Нам нужно вернуться к этому, потому что впереди нас ждут большие испытания».

По результатам первого голосования Мордонт поддержали 67 депутатов, в их числе Дэвид Дэвис, Никола Ричардс, Джером Мэйхью, Тео Кларк, Джон Пенроуз и Джеймс Дэвис.

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис рассказал, почему он поддерживает Мордонт: «Я считаю, ее деятельность отражает ее качества. Мы слышим ото всех них о том, какие у них есть лидерские качества, какие они фантастические люди, но я действительно видел Пенни в действии».

Некоторые комментаторы в соцсети поддержали Мордонт и пожелали ей удачи, они считают, что она достойна выиграть выборы и стать новым премьер-министром, потому что она сможет «поднять Британию с колен».

«Ты действительно выиграешь. Надеюсь, ты поднимешь Великобританию на новый уровень. Храни тебя Бог, Пенни», — написал @warrior_saint.

«Я поддерживаю Пенни Мордонт, потому что она умная, и она служила этой стране на флоте, я думаю, она справится с управлением», — прокомментировал @davidba78 951 103.

Часть пользователей отметили, что они не согласны со взглядами Мордонт по многим вопросам, которые носят культурный характер, поэтому они не уверены, что она сможет стать премьер-министром, который сделает жизнь британцев лучше.

«Мне много чем нравится Пенни Мордонт, но чего мне хочется, так это премьер-министра, который не боится говорить о проблемах расы и воук-культуры (усиленное внимание к вопросам расовой, социальной и половой справедливости — прим. Д. С.), которые тянут страну назад различными способами. Я хочу поддержки прав женщин в спорте и защиту детей и многое другое. Является ли она этим человеком?» — спросил @VereBizzy.

Пенни Мордонт UK Government

В комментариях попросили Мордонт обратить внимание на проблемы ветеранов войны, предоставление им жилья и другой материальной помощи. Пользователи надеются, что она обязана это сделать, проявив солидарность и уважение к тем, кто служил, потому что она сама «служила».

«Я очень сильно надеюсь, что если Пенни выиграет и стает новым премьер-министром, то она обратит внимание на финансовую поддержку и расселение ветеранов, которые, к сожалению, по физическим или психическим причинам не могут больше служить, здесь нужны радикальные перемены», — отметила @Jessica67 669 786.

В связи с тем, что Мордонт затронула на пресс-конференции вопрос снижения налоговых ставок, пользователи поинтересовались, откуда она собирается брать деньги на поддержку социальных служб и правительства.

«Если уж ты говоришь о снижении налоговых ставок, будь добра, скажи, откуда ты возьмешь деньги, и будь честной, я знаю, что это сложно для многих политиков. Но я хотел бы знать, что будет плохо, перед тем как станет хорошо», — написал @cbarbaer8712.

Пользователи также отметили, что Мордонт выступает в своей предвыборной кампании как бывшая глава министерства обороны, первая женщина на этом посту, но она занимала должность всего 85 дней, и никто до конца не знает, почему она ушла. Ряд пользователей попросил политика рассказать, что на самом деле произошло.

«Мисс Мордонт была в должности всего 85 дней, и после этого ей никто правительственные должности не давал. Непонятно, она сама ушла или ее заставили уйти. Тебя уволили? Почему? Людям надо знать правду», — прокомментировал @NZakher.

Также Мордонт позиционирует себя как «солдата, который служил на флоте», хотя она находится в резерве и никогда не выполняла обязанности настоящего солдата. В комментариях ответили, что это нечестно и неуважительно по отношению к тем, кто реально служил.

«Пенни Мордонт была в резерве флота. Она никогда не была комбатантом. Она всё это время была в Великобритании. Прекратите притворятся и говорить, что у нее есть военный бэкграунд. У нее его нет!» — прокомментировал @odbof.

«Я это по буквам еще раз напишу для тупых консерваторов. Пенни Мордонт в резерве флота, она никогда не служила на военном корабле в море, что уж говорить, она не видела настоящего сражения. Она не военный герой, это оскорбление по отношению к нам, мы служили!» — написал @ArgyleLoz.

Среди пользователей есть те, кто считают Пенни Мордонт «планом Б», если бывшая министр по вопросам равенства Кеми Баденок выйдет из гонки за лидерство.

«Ты — мой второй выбор после Кеми. У тебя у единственной есть шанс выиграть следующие всеобщие выборы. Если ты выиграешь, тебе просто необходимо дать Кеми высокую должность, у вас получится хорошая команда», — считает @geoffspark1.

«Она сказала много хорошего, но я всё еще надеюсь, что Кеми получит должность. Но в конце концов неважно, кого хочет народ, важно, кого выберут депутаты. Я просто надеюсь на то, что это будет не Сунак», — рассказал @Ashmaker1954.

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