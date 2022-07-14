Симферополь, , 19:22 — REGNUM Информация, распространяемая украинскими СМИ о якобы создании «дополнительных мест на кладбищах» и создании 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Об этом в телеграм-канале 14 июля написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Фейк-ньюс GDJ

«Информация, распространяемая в украинских СМИ о создании дополнительных мест на кладбищах Джанкойского района и выделении дополнительных 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Это фейковый документ. Такого распоряжения главы Крыма не существует», — подчеркнул Крючков.

Крючков также привёл комментарий врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который сообщил, что все лечебные учреждения Крыма работают в обычном режиме, при этом общий коечный фонд региона составляет около 12 тысяч коек.

«Фейковый документ, распространяемый в социальных сетях, естественно не существует. Кроме того, что он составлен не по нормам документооборота и с орфографическими ошибками, поражает абсурдность его содержания», — прокомментировал Скорупский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне украинские СМИ запустили фейк о якобы «массовых отравлениях» мелитопольской черешней в Крыму.