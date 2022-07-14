Симферополь, 14 июля 2022, 19:22 — REGNUM Информация, распространяемая украинскими СМИ о якобы создании «дополнительных мест на кладбищах» и создании 100 тысяч койко-мест в стационарах Крыма, не соответствует действительности. Об этом в телеграм-канале 14 июля написал советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Крючков также привёл комментарий врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который сообщил, что все лечебные учреждения Крыма работают в обычном режиме, при этом общий коечный фонд региона составляет около 12 тысяч коек.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне украинские СМИ запустили фейк о якобы «массовых отравлениях» мелитопольской черешней в Крыму.