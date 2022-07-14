Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев навестил в больнице волонтёра, получившего ранения при обстреле в Шахтёрском районе ДНР со стороны ВСУ. Вместе с товарищами он отправился в Донбасс с гуманитарной миссией. Об этом Голубев написал в своём телеграм-канале 14 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

Глава региона искренне поблагодарил Дмитрия Никонова и всех добровольцев, который помогают налаживать мирную жизнь на освобождённых территориях Донбасса. Голубев пожелал волонтёру скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, что в Шахтёрском районе под обстрел киевских боевиков 10 июля попала группа волонтёров. Три человека — лидеры казачьего молодёжного движения войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское, погибли.