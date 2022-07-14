Луганск, 14 июля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В районе города Соледар освобождены от укронацистов посёлки Стряповка и Новая Каменка, сообщает 14 июля Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

Отмечено, что при этом украинские нацисты понесли значительные потери.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из н. п. Стряповка и Новая Каменка. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о начале боёв на окраинах Соледара и захвате крупного склада 122-мм боеприпасов.