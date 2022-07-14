14 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Богдан Безпалько, , 23:00 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженными силами России был освобождён ряд территорий — в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Как и чем живут сейчас люди на этих территориях, что является для них основными проблемами, как идёт процесс получения российского гражданства, о работе военно-гражданских администраций в интервью ИА REGNUM рассказывает заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Что сейчас является самыми важными проблемами для жителей занятых территорий?

Самым важным для людей является безопасность. Как в пирамиде Маслоу. Люди готовы мириться даже с таким циничным и мерзким режимом, как украинский, если их прямо сейчас не убивают и не разрушают их жилища. На то, что режим приготовил для них потом, люди предпочитают закрывать глаза. Поэтому, можно отметить, что те, кто сознательно делает выбор в пользу России — люди более дальновидные. Они понимают, что победа России не только защитит их жизни, но и соответствует их интересам в долгосрочной перспективе — экономическим, правовым, гуманитарным, духовным.

Насколько сильны симпатии к России у местного населения? Некоторые эксперты говорили, что Херсонская область — самая проукраинская на Юго-востоке.

Буквально сегодня я говорил с молодым парнем одной из самых творческих и современных гуманитарных профессий — монтажером видео. Он сказал, что сегодня 90% жителей освобожденной Запорожской области, тех, кто остался, настроены пророссийски. Это подтверждает и очередь заявок на получение российского гражданства. В Херсонской области ситуация несколько сложнее. Херсон находится близко к линии фронта, украинские войска постоянно обстреливают освобожденные территории области. А массированные обстрелы проводятся не только для того, чтобы поразить военные цели, но и с целью психологической войны.

Если людей освободили, но не могут защитить — это приводит к разочарованию в освободителях. Если населенный пункт расположен вблизи линии фронта, то его жители не могут быть до конца уверены в том, что завтра его не займет противник, который начнет расправы со всеми, кто поддерживал освободителей. Именно на это и рассчитана украинская пропаганда, которая постоянно пугает жителей «контрнаступлением ВСУ».

Украина перестала поставлять Запорожью газ. Как реагирует население? Не пора ли отключить Украину от электричества, вырабатываемого Запорожской АЭС?

Отключение газа — тоже элемент психологической войны. Сначала людям делают плохо, а потом вбрасывают лозунг, что это плохо является следствием прихода русских. Поэтому украинцы при любой возможности будут делать плохо жителям освобожденных территорий — бомбить, отключать газ, свет и воду. К достоинству населения, должен заметить, что ропота пока не слышно. Народ потянулся за электроплитками, но люди понимают, что в отключении газа виноват украинский режим. Очереди же за русскими паспортами ничуть не уменьшились.

Запорожская АЭС Ralf1969

Что касается ЗАЭС — вопрос более сложный. Атомная электростанция такого масштаба (самая большая в Европе) — это объект, находящийся под пристальным вниманием международных структур. Той же МАГАТЭ, например. Наше дело — победа над украинским режимом, а не международные конфликты вокруг атомной станции. Которая, находясь под контролем России, бесперебойно работает. Демонстрируя всему миру цивилизованность России и ее методов.

Украина обещала масштабную партизанскую войну, но пока совершаются лишь диверсионно-террористические акты. Насколько успешно новая администрация борется с ними?

Это снова нас возвращает к вопросу о пророссийских настроениях жителей освобожденных территорий. Если бы люди были горячими сторонниками украинского режима и украинской идеологии — партизанская война бы велась. Украинизаторы очень много сделали для того, чтобы залить грязь своей идеологии в головы людей. Но все же они не смогли зомбировать даже большинство. Даже формальных украинских граждан. Что, в общем-то, прекрасно подтверждает искусственность и ложность украинской идеологии. За мазепобандеру и жовто-блакитный флаг люди не готовы не то, что идти на смерть, но и просто рисковать спокойствием. И это правильно.

Украинский режим очень хотел бы раздуть хотя бы подобие партизанской войны. Он постоянно твердит о «партизанской войне» из своих пропагандистских рупоров. Но на практике вся она сводится к обычным действиям ВСУ. Во-первых — обстрелам, во-вторых — действиям диверсионно-разведывательных подразделений, время от времени проникающих в тыл. Штатные военнослужащие спецподразделений — это не партизаны. Только незначительное количество психически неуравновешенных граждан украинским спецслужбам удается подбить на спорадические теракты типа закладки загодя подготовленной украинскими спецслужбами взрывчатки. К тому же от этих терактов страдают в основном мирные люди. Это не партизанская война. На освобожденной территории нет ни одного партизанского отряда. А как писал еще Че Гевара, партизанская война невозможна там, где население партизан не поддерживает.

Вывод — большинство людей за нас. Я ощущаю это по реакции мирных жителей. Большинство гражданских смотрят на меня приветливо и морально поддерживают. И лишь некоторые воротят физиономии. Сразу же можно примерно оценить процент симпатий.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И, кстати, именно местные жители помогают сотрудникам правоохранительных органов раскрывать большую часть попыток экстремистских действий. Именно местные рассказывают нам, кто придерживался украинских националистических взглядов, состоял в теробороне, ходил с оружием и обижал своих пророссийских сограждан. Если таковые не сбежали на украинскую сторону, к ним приходят наши сотрудники. И очень часто находят у таковых оружие и взрывчатку. Тем самым предотвращая теракты и диверсии.

Некоторые украинцы тут обещают наступление на Запорожскую область и вообще «на юг».

Ну, украинская пропаганда обещает своим гражданам даже победу над Россией. И танки на Красной площади. Несмотря на то что даже серьезные западные СМИ утверждают, что шансов на такую победу у Украины нет.

Пропаганда «украинского наступления на юг» преследует совершенно определенные цели. В первую очередь запугать население освобожденных территорий. Чтобы оно как можно меньше сотрудничало с нами, освободителями, ожидая мести со стороны украинского режима. Украинский режим не просто грозит гражданам репрессиями, сегодня он беспощадно расправляется со своими гражданами не просто за прорусские симпатии, но и за невосторженный образ мыслей по поводу ВСУ. Сегодня, чтобы попасть в украинскую тюрьму (и быть там забитым насмерть!), достаточно просто придерживаться антивоенных настроений. Поверьте, я очень хорошо знаю от людей, что творится сегодня в украинских тюрьмах.

И победное завершение «Великой Отечественной спецоперации» нам нужно еще и потому, что только наша победа раскроет все украинские преступления и приведет к наказанию их виновников.

Как идет получение российского гражданства? Есть ли какие-либо проблемы в этом?

Единственная проблема — это невозможность его выдать всем желающим в течение одного дня. Потому что желающих очень много. На получение российского гражданства ежедневно записываются тысячи человек. Несмотря на то что сотрудники миграционной службы трудятся, не покладая рук, тех, кто ждет своей очереди, с каждым днем становится все больше.

Паспорт РФ Migrantinform.ru

Нужно отметить, что в Запорожской и Херсонской областях паспортные столы действуют строго согласно букве указа президента России, расширившего упрощенный порядок получения гражданства на жителей Запорожья и Херсонщины, соответственно. И за гражданством в этих областях не могут обратиться те, кто не имеет местной прописки. Впрочем, я уверен, что российское гражданство вскоре получат все желающие жители бывшей УССР. Это будет одним из неизбежных итогов «Великой Отечественной спецоперации».

Есть ли проблемы с формированием местных пророссийских администраций? Откуда для этого берутся кадры? Нет ли опасности в том, что бывшие украинские служащие будут сотрудничать с СБУ?

Проблемы с формированием местных пророссийских администраций бывают только в очень небольших населенных пунктах, вдобавок часто отдаленных от основных магистралей. В городах обычно хватает русских людей, которые всегда ждали возможности сбросить удушливое иго жлобоватых украинских нацистов. И с радостью воспользовались случаем. Русские по духу люди были и есть среди полицейских, и среди работников образования и культуры, и среди работников жилищно-коммунального хозяйства. И даже среди блогеров и веб-дизайнеров. Спецоперация — это прекрасный социальный лифт для таких людей.

С одной стороны, на месте украинских спецслужб я бы обязательно попытался нашпиговать администрации и правоохранительные органы освобожденных территории своей агентурой. С другой стороны, как показывает практика, адекватных людей среди проукраинской публики не так много. Да и администрации занимаются в основном хозяйственными вопросами. И если кто не справляется или бывает уличен в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, к такому человеку сразу же возникают вопросы.

Каким образом иногда параллельно работают две администрации — одна от России, другая от Украины?

Украинские «администрации» обычно «работают» с территории, подконтрольной украинскому режиму. Таковыми объявляют себя разные беглые мэры и главы населенных пунктов, не пожелавшие работать в новых реалиях. В населенных же пунктах остаются работать или создаются с нуля администрации, лояльные России. Бывает еще ситуация, когда новая власть не сразу проникает во все отдаленные села. И там какое-то время действует (а чаще — саботирует любые действия) какой-нибудь или какая-нибудь проукраинская староста. Но Россия приходит всерьез и надолго. Поэтому чем больше саботируют работу такие сотрудники, тем больше они навлекают на себя вину перед народом.