Москва, 14 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Известный дрессировщик Эдгар Запашный рассказал о том, как повлияла отмена крупных зарубежных кинопремьер на работу цирков в России. Об этом сообщил РИА Новости 14 июля.

Kremlin.ru Эдгард Запашный

«Я точно почувствовал всплеск зрителя, когда Голливуд съехал с кинотеатров. Я созвонился в тот день с коллегами, звонил в течение недели по всем циркам, и все говорили, что зрительский поток увеличился. Я понимаю, что во все времена «хлеба и зрелищ народу» является актуальным, и после решения первого вопроса народ все-таки ищет себе зрелище. Кинотеатр — это тоже один из видов постоянного развлечения, так сказать, массового характера. И когда там появились определенные трудности, контента стало в разы меньше, этот поток зрителей немножко переориентировался, и к нам стали больше ходить», — заявил Запашный. В то же время дрессировщик отметил, что кинотеатры не являются прямыми конкурентами цирка.

Напомним, после начала спецоперации на Украине многие западные киностудии покинули российский рынок, отменив премьеры своих проектов. Подобное явление негативно сказалось на посещаемости отечественных кинотеатров.