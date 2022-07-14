Москва, , 19:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что она будет добиваться «победы Украины» над Россией. Соответствующее заявление сделала сегодня, 14 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

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Напомним, что ранее Трасс, которая включилась в гонку за пост лидера правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра, заявила, что в случае её победы она обязательно будет добиваться военной победы Украины над Россией.

Захарова констатировала, что Трасс уже далеко не в первый раз угрожает России. Представитель МИД РФ связывает это с явной манией величия, которой страдает глава Форин Офиса, будучи явно второразрядным политиком.

Также Захарова подчеркнула, что подобные заявления Трасс — это очередные попытки отвлечь британских граждан от насущных проблем королевства.

«Весь этот набор пустых лозунгов разбушевавшейся Э. Трасс отчетливо показывает, что на деле она либо не в состоянии разглядеть серьёзные кризисные явления в экономике и внутренней политике страны, правительство которой стремится возглавить, либо попросту не знает, как их преодолеть, и пытается переключить внимание избирателей. В любом случае очевидно, что благополучие и уровень жизни рядовых британцев не входят в число ее приоритетов», — сказала Захарова.

Что касается самих воинственных выпадов Трасс в адрес России, то Захарова ответила прямо: пусть попробуют. За многовековую историю России многие пытались нанести ей военное поражение, но не преуспели.

«На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса, предпочитающей серьезной дипломатии прогулки на танках, о решимости «нанести поражение» России ответим просто — пусть попробует», — сказала Захарова.