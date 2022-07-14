Москва, , 22:08 — REGNUM Второй этап VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» во Владивостоке завершил свою работу. В двух этапах конференции — в Якутске 23 — 24 июня и во Владивостоке 14 июля — приняли участие свыше тысячи человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Население RitaE

Эльвира Нургалиева, первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в итогом докладе отметила, что задача устойчивого роста численности населения Дальнего Востока была поставлена президентом России Владимиром Путиным.

«Эффективная демографическая политика сегодня является вопросом национальной безопасности и должна стать приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней. В январе 2022 года правительством России проведена стратегическая сессия «Как обеспечить рост населения на Дальнем Востоке», на которой проработан ряд стратегических инициатив, направленных на обеспечение ускоренного развития Дальнего Востока. В том числе проекты, направленные на создание условий для устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни, снижение уровня смертности, повышение миграционной привлекательности и формирование устойчивого миграционного притока в макрорегион», — сказала Нургалиева.

Она отметила, что на конференции 2022 года «проблематика выступлений экспертов расширена за счет смежных и напрямую влияющих на состояние демографии тем — вопросы образования, комфортной городской среды, молодежной политики, процессы миграции и переселения».

Эксперты отметили, что главной задачей демографической политики на Дальнем Востоке является поддержка рождаемости и многодетности, улучшение репродуктивного здоровья населения, снижение смертности и внедрение лучших практик по укреплению общественного здоровья.

По итогам конференции, участники заявили о необходимости объединения усилий органов власти, научного и экспертного сообществ, профильных организаций и общественности в решении актуальных демографических проблем России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что население России должно увеличиваться и состоять из здоровых людей и что первой задачей России является демографический вопрос.

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