Москва, 14 июля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Как сообщает издание «РБ Спорт», сегодня, 14 июля, 23-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол подписал контракт с «Удинезе».

ЦСКА

По информации источника, сегодня «красно-синие» должны объявить об уходе словенского футболиста из клуба. Соглашение Бийола с «Удинезе» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит от итальянского клуба минимум 4 миллиона евро за трансфер футболиста.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Яка Бийол принял участие в 28-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.