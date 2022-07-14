Лондон, 14 июля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Британская компания South East Water, отвечающая за водоснабжение на юго-востоке Англии, посоветовала англичанам экономить воду на фоне ее рекордного потребления, сообщают 14 июля местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Поскольку жаркая погода, согласно прогнозам, сохранится в регионе по крайней мере в течение следующей недели, а температура достигнет 30 градусов, мы просим клиентов разумно потреблять воду. Так как наши клиенты… потребляют рекордное количество воды, создается дополнительная нагрузка на разветвленную водопроводную сеть компании», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что в связи с продолжительной засухой и высокой температурой летом в стране к 2050 году может наблюдаться дефицит питьевой воды.

Для предотвращения потери воды компания создала специальную команду, которая круглосуточно ищет и устраняет утечки на водопроводных линиях. Так, за последние 12 месяцев на устранение утечек было потрачено около 20 миллионов фунтов стерлингов.

Компания также предложила отказаться садоводам от шлангов и использовать воду из плавательных бассейнов для полива растений. Помимо этого, рекомендуется не проводить много времени в душе и полностью заполнять стиральные и посудомоечные машины.