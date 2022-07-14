Казань, , 19:04 — REGNUM Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения организатору поездки на затонувшем в Татарии теплоходе «Казанец-1» в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Теплоход Егор Журавлёв

В отношении капитана судна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 10 июля на Волге вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. По уточненным данным, все пассажиры были оперативно доставлены на берег катерами и лодками, все здоровы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).

По данным Следственного комитета России, при допустимой пассажировместимости только 15 человек, на борту находились 28 пассажиров и два члена экипажа.

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