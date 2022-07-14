Москва, , 18:59 — REGNUM Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) намерен объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства: государство перестанет нести в отношении РГГУ субсидиарную ответственность, менеджмент РГГУ сможет по своему усмотрению распоряжаться имуществом, приобретённым после подтверждения этого нового статуса, а также безотчетно распоряжаться коммерческими средствами.

Об этом сообщил ИА REGNUM компетентный источник.

Предполагается, что рост коммерческих доходов РГГУ произойдёт за счёт увеличения цен за предоставление платных образовательных услуг. Кроме того, фактически несменяемым станет нынешний ректор РГГУ Александр Безбородов.

Напомним, что проект фактической приватизации РГГУ под личным руководством Леонида Невзлина, ближайшего соратника Михаила Ходорковского по банку «Менатеп» и группе «Роспром», рассматривался в 2001—2003 гг., а акционеры нефтяной компании ЮКОС выделили РГГУ 100 миллионов долларов.