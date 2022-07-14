Анкара, , 18:53 — REGNUM На юге Турции в результате аварии автобуса, перевозившего иностранных туристов, пострадал 41 человек, сообщает 14 июля турецкий телеканал NTV со ссылкой на местную полицию.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент известно, что среди пассажиров были туристы Германии, Британии и Мексики.

Были ли в автобусе российские туристы, пока не выяснено.

По предварительным данным, экскурсионный автобус следовал из средиземноморской Антальи в Денизли, когда на одном из участков дороги водитель потерял управление. Автобус вылетел за дорожное ограждение и перевернулся.

Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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