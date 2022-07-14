Анкара, 14 июля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. На юге Турции в результате аварии автобуса, перевозившего иностранных туристов, пострадал 41 человек, сообщает 14 июля турецкий телеканал NTV со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На данный момент известно, что среди пассажиров были туристы Германии, Британии и Мексики.

Были ли в автобусе российские туристы, пока не выяснено.

По предварительным данным, экскурсионный автобус следовал из средиземноморской Антальи в Денизли, когда на одном из участков дороги водитель потерял управление. Автобус вылетел за дорожное ограждение и перевернулся.

Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.