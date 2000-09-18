Ульяновская область, 18 сентября, 2000, 11:11 — ИА Регнум. Избирательная комиссия города Димитровграда 12 сентября 2000 г. определила границы избирательных округов и число избирателей в каждом округе по выборам депутатов Совета депутатов города. Всего были утверждены границы 15 одномандатных избирательных округов. Число избирателей в округах варьируется от 6 205 до 7 422 человек. Общее количество избирателей по городу составляет 101 598 человек (по данным на 1 июля 2000 г.), пишет городская газета "Димитровград-Панорама".

24 декабря пройдут выборы и в Мелекесском районе Ульяновской области. Предстоит избрать Главу района и депутатов Совета депутатов района. Глава района будет избираться по единому одномандатному округу со сроком полномочий 4 года. Депутаты Совета депутатов будут избираться на тот же срок в количестве 11 человек. Общее количество избирателей по району составляет 31 261 человек (по данным на 1 июля 2000 г.), пишет мелекесская районная газета "Знамя труда".