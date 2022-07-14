Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия в отношении двоих из четырех фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий руководством и сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и причинении ущерба на сумму почти в 900 млн рублей. Об этом сообщили 14 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города на Неве.

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Так, суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ведущего специалиста Службы согласования размещения объектов Департамента по реализации подключений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Антона Вебера и аресте его коллеги Вячеслава Гольдина.

Как считает следствие, Гольдин, в 2016 и 2017 году возглавлявший службу разрешительной документации и развития в техническом управлении одного из филиалов «Водоканала» («Водоснабжение Санкт-Петербурга»), подменил в информационной базе предприятия данные об объекте подключения — вместо небольшого кафе в Петергофе он указал жилой комплекс из многоквартирных домов в районе Усть-Славянки.

В результате другие сотрудники «Водоканала» выдали компании-застройщику разрешение на подключение объекта к сетям без взимания платы за технологическое присоединение, предприятию был нанесен ущерб в размере почти 900 млн рублей.

В июле 2022 года были задержаны экс-директор ГУП «Водоканал» Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин и Гольдин с Вебером. После чего следствие вышло в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

«Веберу вменяется причинение ущерба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга на сумму 50 млн рублей. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общаться с лицами по данному уголовному делу, пользоваться интернетом и почтой», — рассказали в ОПС.

Гольдину же избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября.

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