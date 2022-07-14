Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Если США разместят своих военных в Литве на постоянной основе по просьбе Вильнюса, это всё равно не спасёт Прибалтику от серьёзного конфликта. Об этом 14 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич.

Lrp.lt Флаги Литвы и НАТО

Власти Литвы предложили США разместить свои войска в прибалтийском государстве на постоянной основе. Эту инициативу принял сейм Литвы. Повод для размещения войск Вильнюс видит в необходимости «сдерживания России» и гарантиях своей безопасности.

«Ну, будет вместо нынешних подразделений в масштабах батальона, батальонной группы в каждой стране бригадная группа. Стратегически это Прибалтику ни от чего не защищает, не спасёт от серьёзного конфликта», — считает Межевич.

Он добавил, что политикам Литвы, Латвии и Эстонии нужна иллюзия активной деятельности, это то, чем они постоянно занимаются. Они будут рассказывать о том, что Россия угрожает, Россия страшная, а спасти их смогут только США, Великобритания и только потом Европейский союз.

«Надо постоянно объяснять своим гражданам (эстонцам, латышам, литовцам), что жизнь тяжела, цены растут, инфляция растёт, потому что виноват в этом Путин. А кто нас может защитить от Путина? Естественно, НАТО. Поэтому и идёт вот эта постоянная накачка», — заявил профессор Межевич.

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований, любая власть в странах Прибалтики может быть устойчивой только на базе антироссийских настроений и постоянной антироссийской пропаганды. Если же этого не делать, то прибалтийские политики будут списаны в утиль.

«Сама Прибалтика третью мировую войну, вероятнее всего, начинать не захочет, но поддерживать напряжённость и оттягивать наши силы с Украины — это задача», — заключил Межевич.