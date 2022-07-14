Москва, 14 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что в России возможен рост числа новых случаев заражения коронавирусом в связи с возможным распространением новых вариантов штамма «Омикрон». Об этом она заявила журналистам сегодня, 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Поповой, в Москве уже фиксируется рост числа случаев заражения новыми подвидами штамма «Омикрон». Вскоре это может распространиться и на другие регионы.

Однако глава Роспотребнадзора подчеркнула, что новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек в медицинских учреждениях.

Тем не менее Попова считает, что нужно сохранять высокий уровень готовности к новым вызовам.