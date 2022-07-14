Бухарест, 14 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Американский военный беспилотный летательный аппарат разбился в районе населенного пункта Кэмпиа-Турзий на северо-западе Румынии. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

af.mil Американский беспилотник

По предварительным данным, инцидент произошел в районе авиабазы, на которой размещен контингент ВВС США. При этом официальный Вашингтон не ставил Румынию в известность о проведении каких-либо учебных операций в указанном регионе.

Военная прокуратура Румынии проводит в связи с происшествием специальное расследование.

Контингент американских военно-воздушных сил на румынской территории составляет 1200 человек.