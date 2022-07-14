Челябинск, , 18:28 — REGNUM Центральный райсуд Челябинска избрал меры пресечения 14 участникам группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

За колючей проволокой

Десять из них водворены под стражу. Ещё четверо будут находиться под домашним арестом.

Всего под следствием находятся шестеро организаторов и восемь участников преступного сообщества. Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, через более 28 подконтрольных юридических лиц они получили доход в размере около 12 млн рублей.