Анапа, Краснодарский край, , 18:27 — REGNUM Шесть человек, по предварительным данным, получили травмы в аварии с участием маршрутного такси в Анапе днём 14 июля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 16:10 на пересечении улиц Ленина и Трудящихся. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, от столкновения автобус отбросило, он врезался в дерево, которое затем упало на проезжую часть.

«В момент ДТП в маршрутке находилось девять человек, шестерых увезли в больницу на обследование. Количество пострадавших уточняется», — приводят «Кубанские новости» комментарий представителя УГИБДД по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 12 июля маршрутный автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, водитель автобуса погиб.