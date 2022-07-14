Москва, , 20:05 — REGNUM Известный актёр Борис Щербаков признался, что ему бывает стыдно за работу современных театров. Об этом сообщило издание «МК в Питере» 14 июля.

Борис Щербаков Цитата из интервью на телевидении

«Мне порой даже стыдно становится за артистов, режиссеров и художественных руководителей этих театров. Но больше всего меня возмущает, что они существуют на дотации из государственного бюджета, что мои налоги идут на их содержание», — заявил Щербаков. Он также добавил, что в последнее время вместо качественных театральных экспериментов в России показывают «гнусь и порнографию».

Ранее стало известно о том, что Театру имени Гоголя в Москве вернули историческое название. Незадолго до этого художественным руководителем театра был назначен Антон Яковлев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Санкт-Петербурге госпитализировали актёра Ивана Краско