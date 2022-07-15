15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 19:06 — REGNUM Бронепробег «Дорога Мужества» прошёл в плотном взаимодействии членов «Военно-Технического Общества» и сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бронепробег «Дорога Мужества» завершился в Москве 13 июля. Участники прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. На всем маршруте за безопасное движение колонны отвечали сотрудники Военной автоинспекции войск Росгвардии.

Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник ВАИ перекрывает движение для проезда колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии следят за продвижением колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на демилитаризованный статус техники, участвовавшей в бронепробеге, ее принадлежность к броневойскам требовала присутствия сотрудников ВАИ.

Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой Василий Иванов © ИА REGNUM

Прапорщик Василий Аникеев уточняет готовность колонны к дальнейшему движению Василий Иванов © ИА REGNUM

Военная автоинспекция войск Росгвардии сопровождает бронепробег на всем пути его следования Василий Иванов © ИА REGNUM

По мнению президента «Военно-Технического Общества» Алексея Мигалина, бронепробег стал отличным примером взаимодействия военных структур и гражданских активистов в рамках одного проекта. Он отметил, что « в рамках бронепробега сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность передвижения колонны. Они выступали с речами во время памятных мероприятий совместно с главами городов и руководителями музеев, принимали участие в возложении венков, а также информировали гостей нашей выставки о возможностях и технических характеристиках бронеавтомобилей».

Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега перекрывает движение для проезда колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Пост ВАИ на пути следования колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Участие представителей ВАИ и ряда других подразделений различных структур в бронепробеге способствует единению самых разных ячеек нашего общества. Те, кто сегодня защищают Родину на отдаленных рубежах, чувствуют, что здесь, в тылу, их ценят, всесторонне поддерживают и ждут. Такие мероприятия как нельзя лучше иллюстрируют важнейший тезис, который наше общество пронесло через войны и смуты: «Народ и Армия едины».

Пост ВАИ на пути следования колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид в боковое зеркало машины ВАИ, идущей во главе колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

За время бронепробега бойцы ВАИ — старший лейтенант Владислав Макаров, старший прапорщик Вадим Булатов, прапорщик Василий Аникеев — показали себя как ответственные и профессиональные военнослужащие, которые владеют техникой передвижения в колонне, отлично знакомы с матчастью колесных транспортных средств и способны предпринимать решительные шаги для обеспечения безопасности гражданских лиц в колонне, предотвращения ДТП.

Хочется пожелать этим бойцам успехов по службе и выразить благодарность от лица всех участников бронепробега и коллектива Межрегиональной общественной организация «Военно-техническое общество».

Сотрудник ВАИ контролирует движение колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Старший прапорщик Вадим Булатов следит за безопасностью движения колонны Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность движения, но и сами принимали участие в торжественных церемониях, возложив цветы у всех мемориальных комплексов, входивших в маршрут бронепробега.

Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров на выставке бронетехники у стен Смоленского кремля Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники ВАИ на торжественной церемонии возложения цветов у Смоленского мемориала Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM