Василий Иванов, 15 июля 2022, 19:06 — REGNUM Бронепробег «Дорога Мужества» прошёл в плотном взаимодействии членов «Военно-Технического Общества» и сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бронепробег «Дорога Мужества» завершился в Москве 13 июля. Участники прошли дистанцию в 1300 км, посетив Ржев, Вязьму, Смоленск, Брянск, Людиново и деревню Петрищево. В каждом пункте были проведены мемориальные акции в память о подвигах партизан и бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. На всем маршруте за безопасное движение колонны отвечали сотрудники Военной автоинспекции войск Росгвардии.

Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник ВАИ перекрывает движение для проезда колонны
Сотрудник ВАИ перекрывает движение для проезда колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны
Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны
Пост военной автоинспекции войск Росгвардии на пути следования колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии следят за продвижением колонны
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии следят за продвижением колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM

Несмотря на демилитаризованный статус техники, участвовавшей в бронепробеге, ее принадлежность к броневойскам требовала присутствия сотрудников ВАИ.

Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега следят за дорогой
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прапорщик Василий Аникеев уточняет готовность колонны к дальнейшему движению
Прапорщик Василий Аникеев уточняет готовность колонны к дальнейшему движению
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военная автоинспекция войск Росгвардии сопровождает бронепробег на всем пути его следования
Военная автоинспекция войск Росгвардии сопровождает бронепробег на всем пути его следования
Василий Иванов © ИА REGNUM

По мнению президента «Военно-Технического Общества» Алексея Мигалина, бронепробег стал отличным примером взаимодействия военных структур и гражданских активистов в рамках одного проекта. Он отметил, что « в рамках бронепробега сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность передвижения колонны. Они выступали с речами во время памятных мероприятий совместно с главами городов и руководителями музеев, принимали участие в возложении венков, а также информировали гостей нашей выставки о возможностях и технических характеристиках бронеавтомобилей».

Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега перекрывает движение для проезда колонны
Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега перекрывает движение для проезда колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пост ВАИ на пути следования колонны
Пост ВАИ на пути следования колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM

Участие представителей ВАИ и ряда других подразделений различных структур в бронепробеге способствует единению самых разных ячеек нашего общества. Те, кто сегодня защищают Родину на отдаленных рубежах, чувствуют, что здесь, в тылу, их ценят, всесторонне поддерживают и ждут. Такие мероприятия как нельзя лучше иллюстрируют важнейший тезис, который наше общество пронесло через войны и смуты: «Народ и Армия едины».

Пост ВАИ на пути следования колонны
Пост ВАИ на пути следования колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид в боковое зеркало машины ВАИ, идущей во главе колонны
Вид в боковое зеркало машины ВАИ, идущей во главе колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Сотрудник ВАИ обеспечивает безопасное продвижение колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM

За время бронепробега бойцы ВАИ — старший лейтенант Владислав Макаров, старший прапорщик Вадим Булатов, прапорщик Василий Аникеев — показали себя как ответственные и профессиональные военнослужащие, которые владеют техникой передвижения в колонне, отлично знакомы с матчастью колесных транспортных средств и способны предпринимать решительные шаги для обеспечения безопасности гражданских лиц в колонне, предотвращения ДТП.

Хочется пожелать этим бойцам успехов по службе и выразить благодарность от лица всех участников бронепробега и коллектива Межрегиональной общественной организация «Военно-техническое общество».

Сотрудник ВАИ контролирует движение колонны
Сотрудник ВАИ контролирует движение колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Старший прапорщик Вадим Булатов следит за безопасностью движения колонны
Старший прапорщик Вадим Булатов следит за безопасностью движения колонны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега
Сотрудник военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега
Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники ВАИ не только обеспечивали безопасность движения, но и сами принимали участие в торжественных церемониях, возложив цветы у всех мемориальных комплексов, входивших в маршрут бронепробега.

Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров на выставке бронетехники у стен Смоленского кремля
Старший лейтенант войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега Владислав Макаров на выставке бронетехники у стен Смоленского кремля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники ВАИ на торжественной церемонии возложения цветов у Смоленского мемориала Великой Отечественной войны
Сотрудники ВАИ на торжественной церемонии возложения цветов у Смоленского мемориала Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега на торжественной церемонии в Людиново
Сотрудники военной автоинспекции войск Росгвардии из группы сопровождения бронепробега на торжественной церемонии в Людиново
Василий Иванов © ИА REGNUM