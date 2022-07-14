Иваново, 14 июля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Ивановской области после анонимных сообщений о минированиях пришлось эвакуировать 201 детский сад, 20 больниц и семь торговых центров. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Анонимные сообщения о минированиях начали поступать с утра 14 июля. К концу дня пришлось эвакуировать 201 детский сад, 20 больниц и семь торговых центров. На всех объектах работали сотрудники экстренных служб и кинологи.

Информация о минированиях не подтвердилась.