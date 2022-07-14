Лос-Анджелес, США, 14 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Американский актёр Ноа Шнапп, известный по роли Уилла в сериале «Очень странные дела», заверил поклонников, что уладил конфликт с певицей Doja Cat. Об этом 14 июля пишет Page Six.

Цитата из видеообращения Ноа Шнаппа к поклонникам Ноа Шнапп

Шнапп утверждает, что у него с артисткой «всё хорошо». «Я извинился, и я всё ещё слежу за ней и люблю её музыку. Так что никаких обид», — поделился актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Doja Cat написала в социальных сетях Ноа Шнаппу с просьбой познакомить её с коллегой актёра Джозефом Куинном, а также сказать, есть ли у того девушка. Позже Шнапп обнародовал эту переписку в своём TikTok-аккаунте, на что певица обиделась.