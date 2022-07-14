Архангельск, , 18:13 — REGNUM С начала года в аэропорту Архангельск было обслужено более полумиллиона пассажиров, это на 2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Самолет albert22278

По словам главы региона, пассажиропоток растет и в других воздушных гаванях области.

«В Мезени рост составил 11%, на Соловках 8%, в Котласе, где мы ввели прямой регулярный рейс на Санкт-Петербург, пассажиропоток вырос на 200%», — отметил он.

Губернатор также сообщил, что с 20 июля, по средам и воскресеньям будут выполняться прямые рейсы Архангельск — Сыктывкар — Архангельск. Из Сыктывкара на этом же рейсе можно будет отправиться в Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, из «Пулково» в десять городов России самолёты будут летать чаще.